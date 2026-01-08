Nuova Alfa Romeo Stelvio 2027 | cosa sappiamo oggi sul nuovo suv

Ecco le informazioni aggiornate sulla nuova Alfa Romeo Stelvio 2027, la prossima generazione di SUV in arrivo nel 2026-2027. In questa guida, si approfondiscono le caratteristiche attese, le tempistiche di lancio e le novità ufficiali, offrendo uno sguardo chiaro e dettagliato sul futuro modello, in linea con le attuali strategie di Alfa Romeo e Stellantis.

Ecco tutte le ultime informazioni aggiornate (inizio 2026 ) sulla nuova Alfa Romeo Stelvio 2027 o comunque sulla prossima generazione in arrivo: situazione, tempistiche, caratteristiche e novità ufficiali e attese — con stato reale dei piani Alfa Romeo Stellantis. Data di lancio e produzione. Timeline ufficiale più probabile. La produzione dell’attuale Stelvio (generazione 2017) è stata estesa fino alla fine del 2027 per rispettare gli standard di omologazione e completare il passaggio alla nuova piattaforma.. La nuova Stelvio potrebbe debuttare tra la fine del 2027 e il 2028 (non più nel 2026), secondo le ultime indiscrezioni di media automotive. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

