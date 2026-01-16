I dati sul settore marmo mostrano numeri contrastanti: se da un lato si registra una crescita di export e fatturato, dall’altro persistono criticità strutturali. La diminuzione di volume di lavoro, strettamente legata alla riduzione degli escavati, impone una riflessione sulle sfide di un comparto fondamentale per l’economia locale, che necessita di strategie mirate per superare le criticità e consolidare la propria competitività.

Sul marmo dati in chiaroscuro, dietro la crescita di export e fatturato locali restano criticità strutturali. I dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio marmo non convincono a pieno Michele Folloni (nella foto), segretario della Cisl, che rileva elementi di contraddizione nel report, piuttosto che segnali di ripresa. "Il dato dell’estrazione ai minimi storici non può essere considerato neutro - spiega Folloni - né tantomeno positivo. La riduzione dell’escavato, sceso da una media storica di circa 900mila tonnellate annue a poco più di 600mila, ha un impatto diretto sull’occupazione in cava, sulle imprese più piccole e sulla tenuta complessiva della filiera locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Numeri in chiaroscuro e generici. Se cala l’escavato si riduce il lavoro"

