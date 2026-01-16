Numerazione civica e disguidi. La minoranza sferra l’attacco. Lunedì il consiglio comunale.

Lunedì alle 17 si terrà un consiglio comunale straordinario per affrontare le questioni e i disservizi legati alla recente riforma della numerazione civica. La minoranza ha deciso di intervenire, evidenziando le criticità emerse. L'incontro sarà l’occasione per discutere delle soluzioni possibili e per ascoltare le diverse esigenze della comunità.

Un consiglio comunale straordinario per discutere sulle problematiche e i disservizi conseguenti alla nuova numerazione civica, quello fissato per lunedì pomeriggio, alle 17.30 alla sala Vanda bianchi del centro sociale di Castelnuovo Magra. A chiederne la convocazione è stata la minoranza, rappresentata dai gruppi di Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo, che sin dai mesi immediatamente successivi all’insediamento dell’amministrazione Cecchinelli, ha puntualmente segnalato i disagi subiti dalla cittadinanza a seguito di un’operazione iniziata, ma mai conclusa. "La giunta Cecchinelli non ha ancora completato la nuova numerazione civica – spiegano i consiglieri Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli (Castelnuovo civica) e Marzio Favini e Manuele Micocci per RicominciAmo Castelnuovo - lasciando la situazione in uno stato di caos e incertezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

