Nottingham Forest-Arsenal sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Un’altra vittoria per i Gunners

Analisi e informazioni sulla sfida tra Nottingham Forest e Arsenal, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici di questa partita, che vede i Gunners favoriti, primi in Premier League e in Champions League, affrontare il Nottingham Forest al City Ground. L’incontro si inserisce in un contesto di impegni importanti, tra cui la prossima trasferta a San Siro contro l’Inter.

L'Arsenal, primo tanto nella classifica di Premier League quanto in quella di Champions League, affronta il Nottingham Forest al City Ground pochi giorni prima di partire verso San Siro per sfidare l'attuale capolista del campionato italiano, ovvero l'Inter di Christian Chivu. I Tricky Trees sono usciti di scena in FA Cup per mano dei gallesi.

Pronostico Nottingham-Arsenal: Arteta è senza ostacoli - Arsenal è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Nottingham Forest vs Arsenal – 17 Gennaio 2026 - Arsenal apre la giornata di Premier League del 17 Gennaio 2026 con fischio d’inizio alle 18:30 al City Ground. news-sports.it

