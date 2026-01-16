Nottingham Forest-Arsenal sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e dettagli su Nottingham Forest-Arsenal, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30. L’incontro, valido per la Premier League, vede i Gunners primi in classifica, affrontare il Nottingham Forest al City Ground. A pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter di Chivu, questa partita offre spunti su formazioni, quote e pronostici per gli appassionati di calcio.

L’Arsenal, primo tanto nella classifica di Premier League quanto in quella di Champions League, affronta il Nottingham Forest al City Ground pochi giorni prima di partire verso San Siro per sfidare l’attuale capolista del campionato italiano, ovvero l’Inter di Christian Chivu. I Tricky Trees sono usciti di scena in FA Cup per mano dei gallesi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

