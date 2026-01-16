I Flames of Heaven, band italiana, hanno riscosso riconoscimenti con il loro album, ottenendo attenzione sulle riviste musicali di tutta Europa. Dopo una pausa di cinque anni, sono tornati con un nuovo lavoro che ha confermato il loro successo internazionale. La crescita del loro pubblico testimonia l'apprezzamento crescente per il loro stile e la qualità della musica proposta.

Un disco e un inaspettato successo sulle riviste specializzate di mezza Europa. Una pausa di 5 anni poi un altro album e anche questa volta è un centro internazionale. A parlarci del successo della band dei Flames of Heaven, il leader e fondatore del gruppo, Cristiano Filippini: "Dopo il successo dell’album di debutto “The Force Within“, c’era l’idea di metter mano a un nuovo album estremamente ambizioso che abbiamo deciso di intitolare Symphony of the Universe. Bisognava alzare ancora l’asticella, e sembra proprio che – secondo quanto hanno scritto di noi i magazine europei, americani e giapponesi – ce l’abbiamo fatta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Note liete per i Flames of Heaven . Cresce l’audience internazionale

Leggi anche: Napoli-Cagliari, le pagelle: note liete da Vergara

Leggi anche: Kingdom of heaven di ridley scott conquista una nuova audience su streaming a 20 anni dal suo debutto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Note liete per i Flames of Heaven . Cresce l’audience internazionale.

Note liete per i Flames of Heaven . Cresce l’audience internazionale - Il leader e fondatore del gruppo, Cristiano Filippini, spiega il successo europeo del nuovo album: "Bisognava alzare ancora l’asticella, con l’ultimo lavoro“Symphony of the Universe“ ci siamo riusciti ... msn.com