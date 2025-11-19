kingdom of heaven di ridley scott conquista una nuova audience su streaming a 20 anni dal suo debutto

Il film Kingdom of Heaven di Ridley Scott, uscito nel 2005, sta vivendo un nuovo slancio di popolarità a vent’anni dalla sua prima distribuzione cinematografica. Nonostante le recensioni iniziali e la sua performance al botteghino, l’opera sta riscuotendo un forte interesse sulle piattaforme di streaming internazionali, attestandosi nelle prime posizioni delle classifiche globali. successo recente e impatto nelle piattaforme di streaming. Dopo due decenni, Kingdom of Heaven si classifica attualmente al n. 10 tra i film più visti su HBO Max a livello mondiale. È noto che in alcune aree, come Moldova e Romania, il film occupa rispettivamente il secondo posto, mentre in Bulgaria si colloca al terzo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

