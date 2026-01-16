Nord Stream 2 ha avviato un’azione legale contro l’Unione Europea, contestando le sanzioni di Bruxelles che bloccano le attività di manutenzione della sua condotta. La società, di proprietà di Gazprom, sottolinea come tali restrizioni ostacolino operazioni essenziali sulla pipeline, danneggiando i propri interessi commerciali. La disputa rappresenta un ulteriore elemento di tensione tra la regione e le aziende coinvolte nel settore energetico.

La società posseduta interamente da Gazprom contesta le sanzioni imposte da Bruxelles che impediscono la manutenzione dell’unica condotta sopravvissuta al sabotaggio del 2022. Senza interventi, il tubo potrebbe irreversibilmente deteriorarsi. La società proprietaria del Nord Stream 2 ha citato in giudizio il Consiglio dell’Unione europea, contestando le sanzioni imposte da Bruxelles a quello che resta del gasdotto saltato in aria il 26 settembre 2022. La Nord Stream 2 Ag chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea che venga annullato l’articolo 5 bis septies del regolamento (Ue) n. 20251494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, meglio noto come diciottesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nord Stream 2 fa causa all’Unione europea

Leggi anche: L’AfD fa propaganda anti Kyiv sul Nord Stream. L’inchiesta tedesca

Leggi anche: Angola, iniziato il vertice Unione Europea-Unione Africana: le immagini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le 20 serie tv più attese del 2026. FOTO; OPERAZIONE CARACAS; Disastro Germania: crolla l’export verso gli USA (-23%!), mentre l’import dalla Cina esplode. Il surplus commerciale si sgonfia.

Nord Stream 2, chi spinge per il riavvio e chi punta sull’idrogeno - Uno dei terreni di scontro/accordo sulla bozza del cessate il fuoco in Ucraina è senza dubbio il gas e, conseguentemente, la partita che ruota ... formiche.net

Donald Tusk giustifica il sabotaggio del Nord Stream e fa muro con i giudici tedeschi: scoppia il caso - Mentre proseguono le indagini della magistratura tedesca sul sabotaggio – risalente al 2022 – del gasdotto, realizzato per trasportare il gas ... msn.com

Gas, ex 007 russo progetta di riattivare Nord Stream 2 con sostegno di finanziatori Usa - È questo il progetto su cui un'ex 007 russo e stretto collaboratore di Vladimir Putin starebbe ... tg24.sky.it

Piena del Fiume Aniene a Sacco Pastore, Roma Nord. Video di Reporter-Montesacro. Livello idrometrico dell'Aniene a Ponte Mammolo 6,77 m, in aumento. x.com