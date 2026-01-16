Non si nascondono più 65 anni lui 31 lei | nuova coppia tra i famosi

Una coppia ormai nota si presenta senza timori, sfidando giudizi e stereotipi. Lui, di 65 anni, e lei, di 31, continuano a condividere momenti pubblici, dimostrando una relazione consolidata. Nonostante le critiche e le discussioni sull’età, i due scelgono di vivere il loro rapporto con naturalezza, senza nascondersi, aprendo un dialogo sulla libertà di essere sé stessi.

Nonostante le critiche, i commenti ironici e una differenza d'età che continua ad alimentare il dibattito, il famoso e la giovane attrice non sembrano affatto intenzionati a nascondersi. Al contrario, negli ultimi giorni la coppia ha scelto di vivere la propria relazione con una semplicità quasi disarmante, fatta di passeggiate, shopping e piccoli gesti quotidiani che raccontano una complicità ormai evidente. Il regista 65enne e l'attrice di 31 anni continuano così a far parlare di sé, anche quando non calcano i red carpet. A riaccendere i riflettori è stata, pochi giorni fa, l'immagine di Penn durante la cerimonia dei Golden Globes 2026, quando una sua foto mentre si accende una sigaretta è diventata virale nel giro di poche ore, scatenando commenti e reazioni sui social.

