Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia e non si nascondono più | il video della prima uscita pubblica

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia e non si nascondono più. La loro relazione ufficializzata a Parigi dopo uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse Paris, in occasione del festeggiamento dei 41 anni della nota pop star. Quest'ultima si è separata dall'attore Orlando Bloom lo scorso luglio, Trudeau invece, 53 anni, ha confermato il divorzio dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023, dopo 18 anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

