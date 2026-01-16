Non c’è più rispetto nemmeno per i malati | ora rubano pure a nome del Calcit pezzi di …

Negli ultimi tempi si sono diffusi casi di truffe che coinvolgono il nome del Calcit, sottraendo risorse destinate a chi ne ha bisogno. Questa crescente ondata di furti e inganni mette in evidenza una perdita di rispetto e valori fondamentali. È importante essere informati e attenti per proteggere la propria dignità e contribuire a contrastare queste azioni ingannevoli che danneggiano la collettività.

C'era una volta il ladro di galline, ora siamo passati al ladro di dignità. Siamo ufficialmente entrati nell'era delle truffe senza vergogna, quelle che ti fanno venire voglia di prendere il telefono e usarlo come arma contundente. Ultima perla del repertorio degli infami: telefonate a nome del Calcit di Arezzo, con la faccia di bronzo di chiedere offerte e promettere pure il "passaggio a domicilio" per ritirare i soldi. Roba da vomito immediato. Il Calcit, che da anni campa di volontariato vero e di beneficenza seria, non telefona a nessuno. Punto. Tutto il resto è feccia. Ma il catalogo dell'orrore è infinito, tipo Netflix ma senza la possibilità di spegnere.

