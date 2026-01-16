Niente relax | ecco come bruciamo i giorni di riposo tra commissioni e doveri

Nella vita di molti, i giorni di riposo spesso si trasformano in occasioni di impegno e responsabilità. Piuttosto che momenti di totale relax, le pause vengono spesso dedicate a commissioni, impegni o attività quotidiane. In questo articolo, analizzeremo come spesso i giorni di riposo vengano “bruciati” tra doveri, lasciando poco spazio al vero recupero e benessere.

Siamo abituati a immaginare le ferie come il momento perfetto per fuggire verso mete esotiche o per staccare completamente la spina, ma la realtà quotidiana dei lavoratori racconta una storia molto diversa. Secondo una recente analisi condotta dalla piattaforma On the Beach, ogni anno vengono letteralmente dispersi circa 135 milioni di giorni di congedo in attività che nulla hanno a che fare con lo svago. In media, ogni dipendente sacrifica circa sei giorni all’anno del proprio tempo libero per gestire impegni ordinari che non riesce a incastrare durante la settimana lavorativa. Il fenomeno evidenzia una gestione del tempo che trasforma il riposo in una sorta di “secondo lavoro” dedicato alla manutenzione della propria vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

