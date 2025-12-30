Dopo le festività natalizie, è il momento di scegliere look comodi e versatili per i momenti di relax. Un outfit pratico e raffinato permette di affrontare con semplicità le giornate tra incontri informali, pause caffè e piccoli ritrovi familiari. La scelta di capi pratici e chic si adatta facilmente alle occasioni di relax, garantendo comfort senza rinunciare allo stile.

Le mille cene del periodo natalizio, da quella aziendale al secret Santa con gli amici, dalla vigilia in famiglia al pranzo con i parenti, sono appena passate. E con loro l’ansia della decisione del look giusto per ogni occasione. Ma non è ancora finita. In un attimo arriva il party di Capodanno, forse l’evento più impegnativo in fatto di outfit. Tra una festa e l’altra, però, si ha bisogno anche di uno stacco totale. Con qualche look comodo e rilassato, senza perdere nulla in stile. La combo più semplice? Quella tra maxi pull e pantaloni di pelle. Un binomio perfetto per stare comode ma al tempo stesso indossare qualcosa di contemporaneo e chic. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Comoda, pratica e chic è la combo moda ideale nei giorni di relax tra un party e l’altro

