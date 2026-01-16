Neres condizioni da valutare | decisione oggi per Napoli-Sassuolo

Alla vigilia di Napoli-Sassuolo, l’attenzione si concentra sulle condizioni di David Neres. La sua disponibilità sarà decisa oggi, influenzando potenzialmente le scelte di formazione. Restano da valutare eventuali riscontri medici e la sua reattività agli allenamenti, elementi chiave per determinare se potrà scendere in campo. La decisione finale sarà importante per le strategie di entrambe le squadre in vista della partita.

Il punto interrogativo principale alla vigilia della sfida con il Sassuolo riguarda le condizioni di David Neres. L'esterno brasiliano resta sotto osservazione e la sua presenza dal primo minuto non è ancora certa: la decisione definitiva arriverà solo a ridosso della partita. Il quadro, secondo La Gazzetta dello Sport, è ancora in evoluzione. Antonio Conte ha già in mente alcune soluzioni, ma preferisce aspettare segnali più chiari prima di sciogliere le riserve. La valutazione, in questo momento, passa soprattutto dalle sensazioni del giocatore, chiamato ad ascoltare le risposte del proprio corpo dopo i recenti acciacchi.

