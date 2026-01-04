David Neres fuori per infortunio il Napoli | Problema alla caviglia da valutare

David Neres si è infortunato durante la partita tra Lazio e Napoli, uscendo dal campo a causa di un problema alla caviglia. La squadra azzurra ha comunicato che l’entità dell’infortunio sarà valutata nelle prossime ore, per definire eventuali interventi o tempi di recupero. Restano da monitorare gli sviluppi sulla condizione del calciatore brasiliano.

David Neres ha lasciato il campo in Lazio-Napoli a causa di un infortunio. Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore.

Lazio-Napoli, infortunio per Neres: al suo posto entra Mazzocchi - Durante un'azione offensiva, il numero 7 azzurro si è accasciato a terra. msn.com

Napoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Neres: è in dubbio per l'Hellas Verona - A metà secondo tempo si è fermato David Neres, costretto ad alzare bandiera. tuttomercatoweb.com

Altri problemi fisici in casa Napoli: David Neres è costretto ad uscire dopo aver accusato un dolore alla caviglia #Neres #SSCNapoli #LazioNapoli #spazionapoli - facebook.com facebook

Pessima notizia per il Napoli: David #Neres è costretto ad uscire dal terreno di gioco per infortunio L'esterno partenopeo esce parecchio dolorante dal campo, si attendono aggiornamenti! x.com

