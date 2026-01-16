Dal 2 al 4 febbraio 2026, nelle sale cinematografiche, sarà proiettato

(askanews) – Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti, arriverà nelle sale cinematografiche come film evento il 2, 3 e 4 febbraio 2026, distribuito da Fandango, dopo l’anteprima nazionale del 25 gennaio a Fiumicello Villa Vicentina, organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Scritto con Emanuele Cava e Matteo Billi, il film è prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, e si propone come un contributo alla ricostruzione della verità dei fatti legati alla drammatica vicenda del giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" con le tappe dal sequestro alle torture all'uccisione del ricercatore italiano

Leggi anche: Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentario

Leggi anche: Dieci anni senza Giulio Regeni, nelle sale arriva il documentario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Clearance giochi 3 4 anni Cheap Sale Giochi Bambini 2 3 4 Anni Giochi Bambini Montessori Magnetici Educativi Gioc; FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO di Renato De Maria nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio come evento speciale per Nexo Studios |; Conti pubblici, Istat: il deficit/pil sale al 3,4% nel terzo trimestre 2025; Clearance giochi legno 1 anno Online Sale Giochi Bambini 1 Anno Gioco Educativi Montessori 1 2 3 4 Anni Giochi in Legno pe.

Deficit/Pil: sale al 3,4% in 3* trim (Istat) - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. milanofinanza.it

GIULIO REGENI - TUTTO IL MALE DEL MONDO (2026) | Trailer ufficiale del documentario

Orazio Gentileschi: un pittore in viaggio Torino, Musei Reali – Sale Chiablese Sabato 7 febbraio 2026 – ore 14.15 Un viaggio emozionante nell’Europa del Seicento attraverso lo sguardo poetico di Orazio Gentileschi. Artista solitario, celebrato da re e re - facebook.com facebook

Amleto, storia d’amore. Arriva nelle sale il 5 febbraio il film di Chloé Zhao sulla morte del figlio di Shakespeare. Con Paul Mescal e Jessie Buckley. Su «la Lettura» da oggi in edicola l’intervista di @Sulivi alla regista premio Oscar per «Nomadland» tinyurl.com/ x.com