Nel Comasco una delle aziende premiate tra i migliori posti al mondo per lavorare

Nel Comasco, Saati, con sede ad Appiano Gentile, si distingue come una delle aziende premiate tra i migliori posti al mondo per lavorare. Specializzata nella produzione di tessuti tecnici ad alta precisione, serve settori strategici quali elettronica, biomedicale, energia, automotive e aerospazio. La sua riconoscibilità internazionale testimonia l’impegno verso l’eccellenza e la qualità, consolidando la posizione di leadership nel panorama industriale locale e globale.

Saati, con sede ad Appiano Gentile, è un'azienda specializzata nella produzione di tessuti tecnici ad alta precisione per settori strategici come l'elettronica, il biomedicale, l'energia, l'automotive e l'aerospazio, ed è anche l'unica realtà del Comasco ad aver ottenuto anche per il 2026 la certificazione Top Employers. Un riconoscimento che non arriva per caso, ma che è il frutto di un modo di lavorare preciso, basato sull'attenzione alle persone prima ancora che ai numeri e ai processi. Lo racconta bene anche il messaggio condiviso dall'azienda sui propri canali social, in cui Saati parla di un traguardo raggiunto "per la quarta volta di fila", sottolineando come non si tratti di una coincidenza, ma della conseguenza di una cultura aziendale costruita giorno dopo giorno.

