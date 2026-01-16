Nel 2025, il modello basato sulla reciprocità sta rivoluzionando il settore turistico, trasformando i visitatori in residenti temporanei. L’esperienza di viaggio si evolve oltre la semplice visita: i turisti cercano un'immersione autentica nella comunità locale, vivendo come residenti e creando connessioni significative. Questa tendenza riflette un cambiamento profondo nel modo di concepire il viaggio, andandosi oltre la tradizionale prenotazione di una stanza e puntando a un’esperienza più integrata e duratura.

L ’idea di viaggiare sta cambiando pelle. Scegliere una destinazione e prenotare una stanza, non è più abbastanza. La tendenza è, invece, quella di riscoprire un valore che sembrava dimenticato nell’era digitale: la fiducia reciproca. I dati più recenti diffusi da HomeExchange, la piattaforma leader nel settore dello scambio casa, confermano che il 2025 è stato l’anno della svolta per il turismo collaborativo, con una crescita globale del 43% e un’accoglienza calorosa soprattutto nel nostro Paese. Una pratica, in sostanza, che sta trasformando le vacanze in un’esperienza più umana, economica e sostenibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 2025 è stato boom del modello basato sulla reciprocità che trasforma il turista in un residente a casa d'altri

Leggi anche: Dai dati della piattaforma HomeExchange, nel 2025 boom del modello basato sulla reciprocità che trasforma il turista in un residente temporaneo

Leggi anche: Vokalfest 2025, torna a Roma il festival che trasforma la voce in orchestra con i Neri per Caso, Oblivion e tanti altri ospiti speciali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SEAT & CUPRA, record storico nel 2025: boom vendite e svolta elettrica - Nel 2025 SEAT & CUPRA firma il miglior risultato di sempre: traino CUPRA, boom PHEV e BEV e Italia in accelerazione. affaritaliani.it