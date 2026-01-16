Nei club degli Anni 90 c’erano persone che si travestivano da donna il sabato e la mattina lavoravano in banca Quando è morto Della Monica i Planet Funk hanno rischiato di scomparire | parla Alex Neri

Nel corso degli anni, i Planet Funk hanno attraversato momenti di trasformazione e perdita, tra sfide personali e professionali. Dal loro debutto nel 1999, il gruppo ha saputo mantenere una propria identità, anche dopo le dolorose scomparse di Sergio Della Monica e Domenico Canu. Il nuovo album “Bloom” rappresenta una ripresa, un segno di rinascita e speranza per il collettivo, che continua a evolversi nel panorama musicale italiano.

“Fioritura”. È questa la traduzione del titolo del nuovo disco dei Planet Funk “Bloom”. Collettivo nato nel 1999 che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare le dolorose perdite di due dei quattro fondatori del gruppo, Sergio Della Monica e Domenico Canu. La favola dei Planet Funk, una delle realtà più importanti del panorama della musica elettronica e dance internazionale, come raccontato da dj Alex Neri, ha rischiato di finire. Sono stati molti i periodi di “appassimento” dovuti, soprattutto, alle difficoltà nel ripartire a seguito delle scomparse dei due “fratelli”. Tuttavia, il collettivo è riuscito a farsi forza, a guardare oltre nonostante i vuoti incolmabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nei club degli Anni 90 c’erano persone che si travestivano da donna il sabato e la mattina lavoravano in banca. Quando è morto Della Monica i Planet Funk hanno rischiato di scomparire”: parla Alex Neri Leggi anche: Ventinove anni il 22 novembre, la modella e imprenditrice è sempre un passo avanti quando si parla di bellezza: tutte le tendenze che l'hanno resa famosa Leggi anche: I Planet Funk annunciano l’album Blooom, da ora in pre-order La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MODUGNO 90 Modugno, al Demodé Club ‘Voglio tornare negli anni ’90’ - Un viaggio musicale dal 1990 al 1999 con dj, frontman, vocalist, animazione, mascotte, allestimenti ed effetti speciali ... statoquotidiano.it

Tele Club Italia. . A Giugliano, nel cuore di Piazza Matteotti, c’è un piccolo bar che negli anni è diventato una meta obbligata per appassionati e curiosi provenienti da tutta la Campania. Il motivo è una specialità tanto semplice quanto sorprendente: il caffè - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.