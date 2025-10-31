Scelta la sestina arbitrale per Napoli-Como

Forzazzurri.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Designata la sestina per il match al Maradona contro il Como di Fabregas. In vista del prossimo match di campionato, contro il Como al Maradona, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

scelta la sestina arbitrale per napoli como

© Forzazzurri.net - Scelta la sestina arbitrale per Napoli-Como

Leggi anche questi approfondimenti

scelta sestina arbitrale napoliErrori arbitrali, insulti e gol: cosa ha detto la sfida da Napoli e Inter - Conte ritrova il successo e dimentica gli ultimi ko, Chivu e i tanti errori della sua squadra Napoli I ... Segnala panorama.it

Napoli, Oriali: "De Bruyne out per scelta tecnica. Qualcuno a turno sarà sacrificato" - Il trequartista belga, è stato infatti escluso dall'11 titolare di Antonio Conte per la sfida valida per la 6ª giornata della Serie A ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Scelta Sestina Arbitrale Napoli