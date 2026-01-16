Napoli che attacco alla società | l’ha detto sulla situazione infortuni

Da spazionapoli.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli, campione d’Italia, affronta una stagione complessa, segnate da numerosi infortuni che hanno influenzato la rosa e le performance della squadra. Nonostante un mercato ricco di investimenti, le difficoltà legate agli infortuni evidenziano le sfide di mantenere un alto livello di competitività. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per superare gli ostacoli e continuare a competere ai massimi livelli.

Non si sta sicuramente rivelando semplice la stagione del Napoli campione d’Italia. Il club partenopeo partiva per difendere il tricolore sul petto, forte anche di un mercato faraonico. Arrivati al giro di boa, però, la vetta dista già sei punti, con il sogno secondo Scudetto di fila che rischia di restare tale. Uno dei principali problemi dell’annata azzurra sono senza dubbio i tanti infortuni, che di fatto non hanno mai permesso ad Antonio Conte di avere tutta la rosa a disposizione. Proprio su questo tema è arrivato un duro attacco alla società. Infortuni Napoli, l’attacco di Auriemma: “Qualcuno chiamerà ‘ Chi l’ha visto? ‘ “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli che attacco alla societ224 l8217ha detto sulla situazione infortuni

© Spazionapoli.it - Napoli, che attacco alla società: l’ha detto sulla situazione infortuni

Leggi anche: Pedullà svela un retroscena da non credere sul Napoli. Le ultime sulla situazione della società partenopea

Leggi anche: Esonero Tudor, Bucciantini non ha dubbi: «Non doveva essere il tempo a chiarire la situazione della Juventus. Doveva essere una scelta della società!». Cosa ha detto sull’addio del tecnico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.