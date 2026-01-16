Napoli che attacco alla società | l’ha detto sulla situazione infortuni
Il Napoli, campione d’Italia, affronta una stagione complessa, segnate da numerosi infortuni che hanno influenzato la rosa e le performance della squadra. Nonostante un mercato ricco di investimenti, le difficoltà legate agli infortuni evidenziano le sfide di mantenere un alto livello di competitività. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per superare gli ostacoli e continuare a competere ai massimi livelli.
Non si sta sicuramente rivelando semplice la stagione del Napoli campione d’Italia. Il club partenopeo partiva per difendere il tricolore sul petto, forte anche di un mercato faraonico. Arrivati al giro di boa, però, la vetta dista già sei punti, con il sogno secondo Scudetto di fila che rischia di restare tale. Uno dei principali problemi dell’annata azzurra sono senza dubbio i tanti infortuni, che di fatto non hanno mai permesso ad Antonio Conte di avere tutta la rosa a disposizione. Proprio su questo tema è arrivato un duro attacco alla società. Infortuni Napoli, l’attacco di Auriemma: “Qualcuno chiamerà ‘ Chi l’ha visto? ‘ “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Pedullà svela un retroscena da non credere sul Napoli. Le ultime sulla situazione della società partenopea
Leggi anche: Esonero Tudor, Bucciantini non ha dubbi: «Non doveva essere il tempo a chiarire la situazione della Juventus. Doveva essere una scelta della società!». Cosa ha detto sull’addio del tecnico
• Stage SSC NAPOLI In prova con la societa' #SSCNAPOLI il nostro Difensore #FORMISANO_Angelo Under16. Ringraziamo la Società SSC NAPOLI per l’ospitalità e l'opportunità data al nostro Granata #scuolacalciosangiorgio1926 #sc - facebook.com facebook
Harry Maguire del #MUFC potrebbe sbarcare in Serie A a gennaio: dossier sul tavolo delle big e non solo Il centrale inglese è in scadenza in estate, come raccolto in anteprima, stanno concretamente valutando il suo profilo tante società in Italia. Tra qu x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.