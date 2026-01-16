Napoli che attacco alla società | l’ha detto sulla situazione infortuni

Il Napoli, campione d’Italia, affronta una stagione complessa, segnate da numerosi infortuni che hanno influenzato la rosa e le performance della squadra. Nonostante un mercato ricco di investimenti, le difficoltà legate agli infortuni evidenziano le sfide di mantenere un alto livello di competitività. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per superare gli ostacoli e continuare a competere ai massimi livelli.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.