Esonero Tudor Bucciantini non ha dubbi | Non doveva essere il tempo a chiarire la situazione della Juventus Doveva essere una scelta della società! Cosa ha detto sull’addio del tecnico
Esonero Tudor, Marco Bucciantini ha parlato così della decisione della Juve di sollevare dall’incarico il suo allenatore. Ecco le sue dichiarazioni. Un esonero “doveroso”, una scelta della società che non poteva più aspettare. L’analisi del giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini, sull’addio di Igor Tudor alla Juventus è netta: la decisione era inevitabile e giusta, perché non si poteva lasciare al tempo il compito di sancire una rottura ormai evidente. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon “Non il tempo, ma la società doveva scegliere”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
