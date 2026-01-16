Napoli basta bugie | 18 infortuni 3 gol annullati e un rigore inventato I dati che nessuno vi dice

Questa analisi propone un approfondimento obiettivo sui recenti sviluppi del Napoli di Antonio Conte, evidenziando dati meno discussi come infortuni, decisioni arbitrali controverse e risultati influenzati. Attraverso un'analisi dettagliata, si cerca di offrire una panoramica equilibrata e basata sui fatti, per comprendere meglio le sfide e le criticità che hanno caratterizzato la stagione del club, senza sensazionalismi o interpretazioni superficiali.

LA VERITÀ SCOMODA. Il Napoli di Antonio Conte ha perso 10 punti contro squadre della parte destra della classifica, ma nessuno analizza il contesto: 18 episodi di infortunio dall’inizio della stagione (14 muscolari, inclusi Lukaku, De Bruyne, Anguissa), 3 gol annullati dal VAR in modo discutibile (Hojlund contro il Verona per mano inesistente, McTominay contro il Parma per un millimetro di spalla di Mazzocchi, Rrahmani per fuorigioco) e 1 rigore inventato contro il Verona per fallo di mano di Buongiorno (che era stato spinto). Mentre Inter, Milan e Juventus dominano le prime pagine per vittorie “eroiche”, il Napoli viene descritto in “crisi” nonostante stia lottando a -6 dalla vetta con l’infermeria piena. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, basta bugie: 18 infortuni, 3 gol annullati e un rigore inventato. I dati che nessuno vi dice Leggi anche: Manovra: Bonelli a corteo Cgil, 'c'è un'Italia che dice basta a bugie Meloni' Leggi anche: CM.com – Napoli, Manna: “Su tanti acquisti Conte ha ragione. Gli infortuni ci stanno condizionando. Non è un alibi, ma non lo dice nessuno” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. #Grosso: «Nelle ultime partite il #Napoli non ha raccolto quanto avrebbe meritato. Sarà un bel test per noi» In conferenza stampa: «In queste gare devi essere bravo a fare la prestazione, ma a volte non basta. Il Napoli è una squadra forte e ha un allenatore m - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.