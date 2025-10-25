Manovra | Bonelli a corteo Cgil ' c' è un' Italia che dice basta a bugie Meloni'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "C'è un'Italia che dice stop alle bugie di Giorgia Meloni, un Paese dove la povertà assoluta aumenta, la pressione fiscale ha raggiunto i massimi storici e dove il trasporto pubblico è stato tagliato per finanziare il ponte sullo stretto e l'acquisto delle armi. A questo noi diciamo no". Così Angelo Bonelli alla manifestazione della Cgil a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

