Livorno | Avvisi di selezione per i nuovi garanti di detenuti disabili e bambini | i requisiti e come fare domanda

Il Comune di Livorno ha pubblicato avvisi di selezione per la nomina di nuovi garanti di detenuti, bambini e disabili. Sono disponibili bandi rivolti a candidati interessati a ricoprire questi ruoli, con requisiti specifici e procedure di candidatura da seguire. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare alle selezioni.

Il Comune di Livorno ha pubblicato gli avvisi per la presentazione di candidature per le nomine dei nuovi garanti di detenuti, bambini e disabili. Si tratta di tre figure di tutela dei diritti dei soggetti cosiddetti "fragili", che hanno il compito di rappresentare le loro istanze all'interno del.

