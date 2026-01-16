Muhammad Ali celebrato con un francobollo commemorativo a Louisville città natale del pugile

Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha emesso un francobollo commemorativo dedicato a Muhammad Ali, figura iconica della boxe. La presentazione si è svolta a Louisville, città natale del pugile, rendendo omaggio alla sua carriera e al suo impatto culturale. Questo gesto sottolinea l’importanza di Ali come simbolo di sport e impegno sociale, mantenendo vivo il suo ricordo nella storia americana.

(LaPresse) Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha reso omaggio a Muhammad Ali, la leggenda della boxe, con un francobollo commemorativo presentato nella sua città natale, Louisville, Kentucky. Il francobollo messo in vendita riporta una celebre foto del 1974 dell’Associated Press, che ritrae Ali in posizione di combattimento con i guantoni alzati, accompagnata dal suo cognome in grassetto nero e rosso. La famiglia e gli amici del campione si sono riuniti per celebrare l’emissione del francobollo, parte dei 22 milioni di esemplari stampati dal servizio postale. I francobolli Forever sono accompagnati da un foglio speciale che mostra Ali in abito gessato, sottolineando il suo impegno come attivista e filantropo, oltre al suo indiscusso talento sportivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Muhammad Ali celebrato con un francobollo commemorativo a Louisville, città natale del pugile Leggi anche: A Monza il primo nato del 2026 è Muhammad Ali Leggi anche: The Days of NJPW #02 – Antonio Inoki vs Muhammad Ali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Muhammad Ali celebrato con un francobollo commemorativo a Louisville, città natale del pugile - (LaPresse) Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha reso omaggio a Muhammad Ali, la leggenda della boxe, con un francobollo commemorativo ... stream24.ilsole24ore.com

Il volo UPS76 di oggi, da Louisville Muhammad Ali (SDF) a Dubai Al Maktoum / World Central (DWC), è operato dal Boeing 747-84AF N616UP "747 50th Anniversary" (CN / LN 64262 / 1554 - attivo). È decollato circa 7 ore fa e ha ancora 6 ore e 30 minuti di vo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.