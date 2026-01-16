Mostre in programma a Milano | gennaio-febbraio 2026

Ecco un riepilogo delle mostre in programma a Milano nei mesi di gennaio e febbraio 2026. La guida include esposizioni all’interno di musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte, offrendo un panorama aggiornato delle principali attività culturali previste in città in questo periodo.

Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di gennaio e febbraio in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d'arte a Milano. MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE DI MILANO. ADI Design Museum Piazza Compasso d'Oro, 1 www.adidesignmuseum.org ALCHIMIA 11 novembre 2025 – 22 gennaio 2026 BLACK 20 dicembre 2025 – 25 gennaio 2026 GREEN OVER GRAY. Un omaggio a Emilio Ambasz 15 gennaio – 15 febbraio ACQUARIO Viale Gadio, 2 www.acquariodimilano.it MITLANTIDE 12 dicembre – 2 febbraio BFF Gallery Viale Lodovico Scarampo 15 www.bffgallery.com Emilio Tadini Città. Voci e visioni. Immaginari urbani tra memoria e contemporaneità.

