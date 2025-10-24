L’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, la sagra della polenta taragna a Spirano, il Festival della Valtellina a Val Brembilla, la castagnata a Sarnico, spettacoli, concerti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 24 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16 e alle 21 al Cineteatro Colognola a Bergamo andrà in scena “Una baita e tanti segreti”, con la Compagnia della Crocetta di Gallarate. Carlo, un imprenditore di successo, è proprietario di una baita di montagna dove si reca periodicamente per trovare un po’ di tranquillità e la riservatezza di cui ha bisogno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Taragna, birra, spettacoli e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia