Modigliana dal bando Famiglie aiuti per circa 20 mila euro | sostegno concreto a 40 nuclei
Il Comune di Modigliana ha completato l’istruttoria del Bando Famiglie, finanziato con risorse proprie nel Bilancio 2025, destinato a sostenere circa 40 nuclei familiari. Con un finanziamento complessivo di circa 20 mila euro, l’iniziativa mira a offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio, rafforzando il tessuto sociale e favorendo il benessere delle comunità locali.
Si è concluso l’iter istruttorio relativo al Bando Famiglie promosso dal Comune di Modigliana, finanziato attraverso il Fondo a Sostegno delle Famiglie previsto con risorse proprie all’interno del Bilancio 2025. “I dati definitivi confermano l’efficacia di una misura pensata per rispondere in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
