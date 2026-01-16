Militare Usa e fidanzata aggrediti con coltello denunciati 7 albanesi

Sette cittadini albanesi sono stati denunciati dopo aver aggredito con un coltello un militare statunitense e la sua fidanzata. L’attacco ha causato a quest’ultimo una ferita da arma da taglio, fortunatamente non grave. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione, e le autorità italiane hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.

CONEGLIANO (TREVISO) – Sono sette le persone denunciate per l'aggressione al militare americano della base di Aviano e alla ragazza fuori da un club privato di piazza Calvi a Conegliano lo scorso 28 dicembre 2025. Si tratta di cittadini albanesi di età compresa tra i 19 e i 41 anni residenti, o domiciliati, nei comuni di Codognè, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano. L'esecuzione dei decreti di perquisizione personale e domiciliare emessi dalla Procura è stata portata a termine nella mattinata di giovedì 9 gennaio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile – aliquota operativa, con il supporto dei militari della Tenenza di Oderzo e delle Stazioni di Conegliano, Susegana e Codognè.

