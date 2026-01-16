Milano il freddo uccide ancora | 3 clochard perdono la vita in pochi giorni

Negli ultimi giorni a Milano si sono verificati tre decessi tra le persone senza fissa dimora, vittime delle basse temperature. Un uomo è stato trovato senza vita sotto un cavalcavia in via Padova, evidenziando l’urgenza di affrontare l’emergenza freddo che colpisce soprattutto i senzatetto. La città si confronta con una difficile realtà che richiede interventi immediati e mirati per tutelare le persone più vulnerabili.

Questa mattina a Milano è stato rinvenuto il corpo di un clochard di circa 40 anni sotto un cavalcavia di via Padova. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso sarebbe legata alle rigide temperature. Si tratta del terzo senzatetto deceduto in città negli ultimi giorni a causa del freddo. Questo episodio riporta all’attenzione le difficili condizioni delle persone senza fissa dimora, costrette a vivere all’aperto mentre le temperature continuano a scendere sotto lo zero. Il 9 gennaio scorso era stata segnalata la presenza di un uomo privo di sensi nei pressi della stazione Cadorna. I soccorritori, insieme ai carabinieri della stazione Duomo, avevano constatato il decesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it

