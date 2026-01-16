milano cortina una big di sanremo per la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpici

Per la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026, sarà presente una figura di rilievo del recente Festival di Sanremo. Un’ospite d’eccezione che contribuirà a concludere questi importanti eventi sportivi con un momento di musica e rappresentanza culturale. La designazione di questa artista sottolinea l’importanza dell’integrazione tra sport e arte in un’occasione di grande rilevanza nazionale.

Milano-Cortina 2026, per la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpici arriva una BIG dell’ultimo Festival di Sanremo, ecco chi sarà la prima ospite ad esibirsi. Dopo l’intensità del palco di Sanremo, Arisa è pronta a prestare la sua voce a un altro momento carico di significato: sarà lei a esibirsi durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina. Un passaggio simbolico, potente, che unisce musica, sport e inclusione in un’unica grande narrazione. La decisione di affidare ad Arisa l’esibizione finale non è casuale. La sua voce, fragile e potentissima allo stesso tempo, è da sempre capace di raccontare la resilienza, la caduta e la rinascita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

