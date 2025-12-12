Milano Cortina 2026 la Fiamma Olimpica arriva a Napoli | il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Napoli, segnando un momento importante nel percorso verso i Giochi invernali. Coca-Cola ha annunciato i dettagli del tragitto e dei tedofori coinvolti, portando lo spirito olimpico nella città campana e avvicinando gli italiani all'evento che si terrà dal 6 gennaio 2026.

L'arrivo della Fiamma Olimpica in Campania. Manca sempre meno alle Olimpiadi di Milano Cortina, che porteranno lo spirito olimpico in Italia per gli sport invernali e si svolgeranno dal 6 al. Ilmattino.it Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola - Manca sempre meno alle Olimpiadi di Milano Cortina, che porteranno lo spirito olimpico in Italia per gli sport invernali e si svolgeranno dal 6 ... msn.com Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno ... tg24.sky.it Spulciando la legge di Bilancio: . Per i Giochi olimpici di Milano-Cortina - che per Giorgetti dovevano essere "a costo zero" (ma hanno già superato i 7 miliardi), arrivano altri 60 milioni. Bene. . +40 milioni alla società "Sport e Salute", guidata dal super melonia - facebook.com facebook Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d x.com © Ilmattino.it - Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola

Milano-Cortina 2026, emozionante passaggio della fiamma olimpica da Tamberi a Polonara

Video Milano-Cortina 2026, emozionante passaggio della fiamma olimpica da Tamberi a Polonara Video Milano-Cortina 2026, emozionante passaggio della fiamma olimpica da Tamberi a Polonara