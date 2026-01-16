Milan Rabiot sempre più leader A Torino si mangiano le mani | tanti rimpianti visto il livello di Koopmeiners
Ad Milan, Rabiot si sta affermando come figura chiave della squadra di Allegri, distinguendosi per continuità e leadership. La sua crescita contrasta con il passato, quando la Juventus preferì Koopmeiners, pagandolo 60 milioni di euro. A Torino, si coltivano rimpianti per questa scelta, mentre Rabiot si consolidano come uno dei punti di riferimento del club rossonero.
Dopo due pareggi molto deludenti contro Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri ha piazzato il colpo. I rossoneri sono riusciti in un'impresa che, finora, non era venuta a nessun'altra squadra che ci ha provato. Il Diavolo ha vinto contro il Como di Fabregas1-3 e l'ha fatto allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia', vero fortino dei Lariani che non avevano ancora perso in casa. La prima volta, dunque, è arrivata ieri sera e porta le firme di tre campioni, accomunati dalla lingua che parlano, ovvero il francese. Parliamo, ovviamente, di Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
