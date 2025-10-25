Milan Primavera Renna | Vittoria dedicata a La Mantia Speriamo che…

Le parole dell'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, al termine del match: la dedica al giovane La Mantia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Vittoria dedicata a La Mantia. Speriamo che…”

Approfondisci con queste news

TRIPLETTA DI LONTANI: 7-2 DEL MILAN PRIMAVERA AL CESENA! Il Milan Primavera ottiene il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime sei, e lo fa nella maniera più incredibile. Allo Sportitalia Village, in occasione della nona giornata - facebook.com Vai su Facebook

Pareggio con rimpianti: Atalanta e Milan Primavera si dividono la posta in palio. Quinto risultato utile consecutivo per i rossoneri - X Vai su X

Show del Milan Primavera, 7 gol al Cesena terzo in classifica! Tripletta di Lontani - Il Milan Primavera ottiene il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime sei, e lo fa nella maniera più incredibile. Come scrive milannews.it

MN - Mister Renna dopo la vittoria sul Cesena: "Questa vittoria è dedicata a La Mantia" - Cesena, sfida valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1 e terminata per 7 a 2 a favore dei rossoneri, mister Giovanni Renna ha così parlato ... Da milannews.it

Diretta Milan Cesena/ Streaming video tv: bianconeri sognano la vetta (Primavera, 25 ottobre 2025) - Analisi della diretta Milan Cesena, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Come scrive ilsussidiario.net