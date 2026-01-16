Milan-Lecce designato Zufferli | arbitro e VAR per il post-Como

Per la sfida tra Milan e Lecce, l’arbitro designato è Zufferli, con il supporto del VAR. Dopo la partita contro Como, i rossoneri si concentrano sul nuovo incontro, dove equilibrio e gestione delle risorse saranno fondamentali. La squadra di Pioli cerca continuità e attenzione ai dettagli per affrontare al meglio questa sfida di campionato.

Il tempo di archiviare Como è già scaduto. Il Milan riparte subito, come spesso gli è capitato in questo avvio di 2026, e lo fa sapendo che la gestione delle energie conta quanto l’entusiasmo. Domenica sera, a San Siro, i rossoneri chiuderanno il 21° turno di Serie A contro il Lecce, con tutte le dirette concorrenti già scese in campo. Una di quelle partite che pesano doppio, perché arrivano dopo una rimonta dispendiosa e perché si giocano con la classifica sotto gli occhi. In mattinata è arrivato anche l’ultimo tassello formale: le designazioni arbitrali. La scelta dell’AIA per San Siro. Per Milan – Lecce, in programma domenica alle 20:45, l’ AIA** ha affidato la direzione di gara a Luca Zufferli, della sezione di Udine. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Lecce, designato Zufferli: arbitro e VAR per il post-Como Leggi anche: Napoli-Milan, arbitro Zufferli: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà … Leggi anche: Arbitro Inter Lecce: designato il fischietto del match Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milan-Lecce, arbitra Zufferli: diresse la gara con il Pisa a San Siro - Non c'è tempo per godersi troppo la vittoria di Como, arrivata in rimonta per 1- milannews.it

Serie A, gli arbitri del 21° turno: Udinese-Inter a Di Bello, Milan-Lecce a Zufferli - Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata (la ventunesima) del campionato di Serie A. tuttonapoli.net

Milan-Lecce, tutte le info sulla partita di San Siro - Rossoneri attualmente al secondo posto con 43 punti, a sole tre lunghezze dai rivali neroazzurri. pianetalecce.it

«CAMARDA TORNA A CASA! ACCORDO RAGGIUNTO: IL PREDESTINATO LASCIA IL LECCE E DIVENTA IL NUOVO RINFORZO DI ALLEGRI!» #Camarda #Milan #Calciomercato #Allegri #SerieA #Schira - facebook.com facebook

Lecce: per il Milan ritrova Banda e Ramadani. Stop dal giudice per Veiga oltre a Gaspar #ANSA x.com

