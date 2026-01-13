Arbitro Inter Lecce | designato il fischietto del match

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Inter e Lecce. Questo incarico, assegnato prima dell’incontro, garantisce il regolare svolgimento del match secondo le norme vigenti. Per aggiornamenti e approfondimenti sul club nerazzurro, continuate a seguire le nostre notizie.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sul club nerazzurro. Il campionato entra nel vivo con un  giovedì di grande calcio  che promette scintille e spunti di riflessione tattica. Secondo quanto riportato dalle ultime  fonti ufficiali dell’AIA, la giornata si preannuncia caldissima non solo per i punti in palio, ma anche per le scelte dei direttori di gara, chiamati a gestire sfide ad alta tensione emotiva. Apertura al Bentegodi: Hellas Verona contro Bologna. Il sipario si alzerà alle ore  18:30  presso lo  Stadio Marcantonio Bentegodi. 🔗 Leggi su Internews24.com

