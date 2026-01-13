Arbitro Inter Lecce | designato il fischietto del match

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Inter e Lecce. Questo incarico, assegnato prima dell’incontro, garantisce il regolare svolgimento del match secondo le norme vigenti. Per aggiornamenti e approfondimenti sul club nerazzurro, continuate a seguire le nostre notizie.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti sul club nerazzurro. Il campionato entra nel vivo con un giovedì di grande calcio che promette scintille e spunti di riflessione tattica. Secondo quanto riportato dalle ultime fonti ufficiali dell'AIA, la giornata si preannuncia caldissima non solo per i punti in palio, ma anche per le scelte dei direttori di gara, chiamati a gestire sfide ad alta tensione emotiva. Apertura al Bentegodi: Hellas Verona contro Bologna. Il sipario si alzerà alle ore 18:30 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi. Furia arbitri su Conte: Rocchi promuove Doveri, ora il tecnico rischia la stangata; Serie A – Designazioni arbitrali: Doveri a Milano e Massa a Firenze; Arbitri Serie A, le designazioni: Juve, faccia nuova al VAR con Zufferli in campo; Calcio: arbitri Serie A, Napoli-Verona a Marchetti, Colombo per Parma-Inter. L'arbitro di Lecce – Parma: il maresciallo dell'Esercito Marinelli. Il bilancio, finora, non è dei migliori

Inter-Lecce: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A - Dopo il big match scudetto contro il Napoli, l'Inter capolista si appresta a disputare il recupero della 16a giornata di Serie A a San Siro contro il Lecce. ilmessaggero.it

Colombo arbitra Parma-Inter, Marchetti per Napoli-Verona - Inter, gara della 19/a giornata in programma mercoledì alle 20. sport.tiscali.it

Inter-Lecce: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A x.com

Antonio CONTE è stato ESPULSO durante INTER-NAPOLI. L'arbitro Doveri, richiamato dal VAR, assegna un calcio di rigore ai nerazzurri per un pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Ma l'allenatore azzurro perde la testa. Conte prima scaglia un pallone in cam - facebook.com facebook

