Domenica 18 gennaio 2026, Luca Zufferli sarà l’arbitro di Milan-Lecce, partita valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-26. Ricordando i precedenti, tra cui l’episodio contestato sul fallo non fischiato su Gabbia durante la sfida con il Pisa, si evidenziano le esperienze passate dell’arbitro. Un appuntamento che richiede attenzione e professionalità, elementi fondamentali per una gara di alta qualità.

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Lecce, sfida valida per la 21^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 18 gennaio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, Milano. L'arbitro Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon della sezione di Lovere e Paolo Laudato della sezione di Taranto. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Infine, al V.A.R., per Milan-Lecce, designato Luigi Nasca, che sarà assistito nel suo compito da Paolo Silvio Mazzoleni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce, arbitro Zufferli. Ecco i precedenti, con l'errore sul fallo non fischiato su Gabbia col Pisa

Serie A, gli arbitri del 21° turno: Udinese-Inter a Di Bello, Milan-Lecce a Zufferli - Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata (la ventunesima) del campionato di Serie A. tuttonapoli.net