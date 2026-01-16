Milan Allegri parlerà domanio alle 12 verso il Lecce
Domani alle 12, Allegri terrà una conferenza stampa a Milan, in vista della gara contro il Lecce. Dopo la recente vittoria in rimonta a Como, i rossoneri si preparano per il prossimo impegno di campionato, focalizzandosi sulla continuità di risultati e sull’ottimizzazione della performance. La conferenza offrirà aggiornamenti sulla condizione della squadra e sulle strategie in vista della sfida.
Archiviata la vittoria in rimonta a Como, il Milan è già proiettato al prossimo impegno di campionato. Domenica alle 20:45, a San Siro, arriva il Lecce per la 21ª giornata di Serie A. Alla vigilia, Massimiliano Allegri parlerà ai media in conferenza stampa domani alle ore 12 a Milanello. Attese indicazioni su formazione, gestione delle energie e condizioni della squadra dopo il turno ravvicinato.
