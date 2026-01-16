Milan Allegri parlerà domanio alle 12 verso il Lecce

Da milanzone.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 12, Allegri terrà una conferenza stampa a Milan, in vista della gara contro il Lecce. Dopo la recente vittoria in rimonta a Como, i rossoneri si preparano per il prossimo impegno di campionato, focalizzandosi sulla continuità di risultati e sull’ottimizzazione della performance. La conferenza offrirà aggiornamenti sulla condizione della squadra e sulle strategie in vista della sfida.

Archiviata la vittoria in rimonta a Como, il Milan è già proiettato al prossimo impegno di campionato. Domenica alle 20:45, a San Siro, arriva il Lecce per la 21ª giornata di Serie A. Alla vigilia, Massimiliano Allegri parlerà ai media in conferenza stampa domani alle ore 12 a Milanello. Attese indicazioni su formazione, gestione delle energie e condizioni della squadra dopo il turno ravvicinato. L'articolo proviene da MilanZone.it. 🔗 Leggi su Milanzone.it

milan allegri parler224 domanio alle 12 verso il lecce

© Milanzone.it - Milan, Allegri parlerà domanio alle 12 verso il Lecce

Leggi anche: Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM NEWS

Leggi anche: Verso Milan-Sassuolo: Allegri parlerà in conferenza stampa. I dettagli | PM NEWS

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

milan allegri parler224 domanioMN - Verso Milan-Lecce: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri - Nemmeno il tempo d godersi la vittoria di Como che il Milan deve già pensare alla prossima gara di campionato in programma domenica alle 20. milannews.it

milan allegri parler224 domanioMN - Verso Como-Milan: domani alle 12 la conferenza di Allegri - Nemmeno il tempo di digerire il secondo pareggio nell'arco di 3 giorni che il Milan subito deve tornare in campo. milannews.it

Milan, Allegri: "Domani i migliori, poi vediamo i morti, feriti e i vivi. Leao out" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.