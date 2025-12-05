Parma esempio per i tempi di intervento del 118 | tra i più rapidi del Paese

Il 118 dell'Emilia-Romagna si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda i tempi di risposta alle chiamate. A certificarlo gli ultimi dati pubblicati da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, all'interno dell'ultimo report sulle performance di aziende sanitarie e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma esempio per i tempi di intervento del 118: tra i più rapidi del Paese

Approfondisci con queste news

Gioia Parma, Cuesta: "Pellegrino è un esempio". Zanetti: "Momenti difficili" - facebook.com Vai su Facebook

Cardiochirurgia, tempi di attesa ridotti per gli interventi - È stato tracciato il bilancio del primo anno di collaborazione tra Policlinico Sant'Orsola di Bologna e Ospedale Maggiore di Parma per ridurre liste di attesa e accelerare i tempi degli interventi ... Riporta rainews.it

Raro intervento eseguito a Parma, dona l'udito a bimbo di 2 anni - Per la famiglia e anche per l'equipe dell'ospedale di Parma che ha reso possibile il ... Segnala ansa.it

Parma, Suzuki operato: bollettino e tempi di recupero - Come si legge sul sito ufficiale del Parma, "nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la ... Segnala calciomercato.com

Parma, raro intervento chirurgico dona l'udito a un bambino di 2 anni - Un bambino di due anni ha acquisito l'udito grazie a un raro intervento chirurgico eseguito all'Ospedale di Parma. Si legge su tg24.sky.it

Bimbo di 2 anni riacquista l'udito grazie a un raro intervento: «Ha sentito per la prima volta la voce di mamma e papà» - Un'emozione magica: finora senza udito, a due anni ha sentito per la prima volta la voce di mamma e papà. Come scrive leggo.it

Intervento eccezionale a Parma: un bambino di 2 anni ritrova l'udito grazie a un’innovativa placca cerebrale - Nato senza nervi acustici, il piccolo ha iniziato a riconoscere i primi suoni grazie a una piccola placca con 21 elettrodi ... Da quotidiano.net