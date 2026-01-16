Giorgia Meloni ha intrapreso un viaggio in Asia con tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud, mirato a rafforzare i rapporti diplomatici e commerciali con questi paesi. L’obiettivo è consolidare l’alleanza tra Roma e Tokyo, affrontando anche le preoccupazioni legate alle coercizioni commerciali. Questa missione rappresenta un passo importante nella strategia italiana di rafforzamento delle relazioni internazionali in un contesto globale in evoluzione.

Giorgia Meloni ha scelto di aprire il nuovo anno con una missione in Asia. Tre tappe fondamentali – Oman, Giappone e Corea del Sud – per rinforzare i rapporti con questi Paesi e cercare una sponda in un continenti in cui l’influenza russa e cinese diventano sempre più importanti. “Questa è la terza volta che io vengo in Giappone in 3 anni che sono al governo e non è stato un caso, è stata una scelta“, ha spiegato il premier, ricordando l’importanza di una partnership che nel 2026 ha compiuto 160 anni. Le sfide del futuro continuano a frammentarsi, a divenire più insidiose e a richiedere una collaborazione sempre più forte tra alleati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Meloni da Takaichi rafforza l'asse Roma-Tokio: "C'è preoccupazione per le coercizioni commerciali"

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi: Celebrazioni e Collaborazioni Strategiche tra Italia e Giappone - Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in Giappone insieme alla premier Sanae Takaichi, in vista del Green Expo 2027. notizie.it