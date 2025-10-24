Roma ospita una delegazione saudita Ecco come l’Italia rafforza l’asse con il Regno

Nel giro di 72 ore, ministri e funzionari sauditi di primo livello sono stati protagonisti di appuntamenti in Italia che hanno portato alla firma di memorandum di intesa e vari accordi economico-commerciali. Un passaggio del percorso di cooperazione avviato negli ultimi due anni, che integra sia la dimensione business che quella più politico-strategica. Oltre alla firma del memorandum per la cooperazione giudiziaria tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ricevuto l'omologo saudita, Waaled bin Mohammed al-Smaani, del 22 ottobre, il giorno seguente c'è stato il Business Forum Italia-Arabia Saudita, sempre a Roma.

