Medici di famiglia via libera al rinnovo del contratto | cosa cambia

È stato ufficialmente rinnovato l'Accordo collettivo nazionale 2022-2024 per i medici di famiglia, segnando un nuovo stabile punto di riferimento per il settore. Questa proroga determina aggiornamenti e modifiche che influenzano le condizioni di lavoro e le modalità di assistenza, garantendo continuità e chiarezza nell'organizzazione della medicina generale. Di seguito, analizziamo i principali cambiamenti introdotti dal rinnovo.

Il nuovo accordo riguarda circa 60mila camici bianchi, per cui è previsto un aumento salariale medio del 5,78%. Oltre all'aspetto economico, il contratto segna un passaggio ulteriore verso l'integrazione del personale convenzionato nelle Case di Comunità Fumata bianca per il rinnovo del contratto dei medici di famiglia: è stato rinnovato l'Accordo collettivo nazionale 2022-2024 della medicina generale. Il via libera definitivo è arrivato ieri, giovedì 15 gennaio, durante la conferenza Stato-Regioni, dopo l'approvazione dell'ipotesi di accordo lo scorso 5 novembre in Sisac e il benestare della Corte dei conti.

