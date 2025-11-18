Firmato il nuovo contratto dei medici e sanitari | dagli aumenti di 491 euro al mese ai 6.500 euro di arretrati Cosa cambia e per chi
Arriva un nuovo contratto per i medici ospedalieri dopo l’accordo con l’Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Sono circa 137mila i lavoratori coinvolti, di cui 120mila medici dirigenti e e 17mila dirigenti sanitari non medici. Il rinnovo contrattuale mette a disposizione 1,2 miliardi di euro, destinati a un aumento medio del 7,27%. In termini concreti, si tradurrà in un incremento di circa 491 euro mensili per 13 mensilità. Parte di queste somme, però, era già stata anticipata nel 2022 e nel 2023: per questo, l’aumento lordo effettivo che scatterà dal 1° gennaio 2024 sarà di 230 euro mensili. 🔗 Leggi su Open.online
