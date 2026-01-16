medici di base orfano un bergamasco su venti

A fine 2024, in Italia, circa 45.000 cittadini risultano senza un medico di famiglia, rispetto ai 30.000 registrati a marzo dello stesso anno. In provincia di Bergamo, un residente su venti si trova in questa situazione di carenza, evidenziando un aumento delle persone prive di assistenza medica di base. Questa dinamica sottolinea l’importanza di affrontare le criticità del sistema sanitario e garantire un’assistenza continua a tutti i cittadini.

L’emergenza è ancora lontana dall’essere risolta. In Bergamasca, sempre più cittadini si trovano senza un medico di famiglia: a fine 2025 erano circa 45mila le persone in questa situazione (quasi il 5% degli adulti, uno su venti), contro le 35mila censite in estate e le 30mila di marzo 2024. È una questione di pura «aritmetica sanitaria», data dalla sproporzione tra i camici bianchi che vanno in pensione (ancora tanti) e quelli che entrano in servizio (ancora pochi), e con un’incognita ben nota: l’attrattività della professione. È nei due poli della provincia – l’alta Val Seriana e la pianura – che si concentra la criticità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

