I medici di base a Gambini | Noi non ci sottraiamo

I medici di base della Casa della Salute di Urbino, in una lettera aperta, ribadiscono il loro impegno e chiariscono di non voler essere responsabili delle criticità del Pronto Soccorso. Rispondendo alle recenti dichiarazioni del sindaco Gambini, chiedono di non attribuire loro responsabilità per i problemi di assistenza emergenziale, sottolineando l'importanza di un confronto costruttivo e condiviso per affrontare le sfide del sistema sanitario locale.

"Il sindaco non addossi i problemi del Pronto Soccorso ai medici di famiglia ". I dottori che operano nella Casa della Salute di via Gramsci a Urbino indirizzano al primo cittadino urbinate una lettera aperta, facendo seguito alle dichiarazioni che Gambini ha fatto nel corso dell’ultimo consiglio comunale, chiedendo al sindaco di non spostare il problema su di loro. Ecco cosa aveva detto Gambini: "Il problema parte da lì, dai medici di base: da quando c’è stata la pandemia hanno preso l’abitudine di fare solo su appuntamento, e questo è un problema. Io al direttore del Distretto l’ho detto già più volte: bisogna dire ai medici di base che non possono ricevere solo per appuntamento, perché se io ho la febbre e il medico non viene a casa e mi dà l’appuntamento fra otto giorni, io sono costretto ad andare al Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Medici base, no a lavoro in più anche in Case di Comunità - "Noi medici di base oggi lavoriamo circa 10 ore al giorno, tra le 4 ore di studio e il resto a fare visite domestiche agli anziani, fare le ricette e affrontare l'enorme mole dalla burocrazia. ansa.it

https://www.telefriuli.it/cronaca/carenza-di-medici-di-base-lallarme-dellordine-in-fvg-404-zone-scoperte/ - facebook.com facebook