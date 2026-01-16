Nella puntata di oggi di MasterChef, i giudici valutano le creazioni dei concorrenti, con alcune sorprese e momenti di tensione. Cannavacciuolo si confronta con un piatto di maiale, Dounia si fa notare per la sua parlantina, mentre il dottor Lee brilla con un punteggio massimo. La serata si conclude con un’eliminazione che cambia gli equilibri del torneo, in un percorso che si avvicina alla sua conclusione.

MasterChef torna con una nuova emozionante puntata. Siamo al giro di boa, il cerchio si stringe e il livello si alza. Gli aspiranti cuochi più talentuosi sono già usciti fuori, ma il programma di Sky promette nuove sorprese. La serata di giovedì 15 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si è aperta con una pericolosissima Red Mystery Box “agrodolce”, in cui gli aspiranti chef hanno dovuto cucinare tra aceti e dolcificanti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - MasterChef, le pagelle: Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia, ma quanto parli? (3) La meravigliosa scoperta del dottor Lee (10). Chi è stato eliminato

Leggi anche: MasterChef, le pagelle: Carlotta è la nuova Kassandra (7), Barbieri l'imbianchino (4), Dorella ci prova con Cannavacciuolo (5). Chi è stato eliminato

Leggi anche: MasterChef, le pagelle: Cannavacciuolo confessore (8), Locatelli senza cuore (6), Pavan fa a pezzi il concorrente innamorato (7)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3); MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3) Chi è stato eliminato; MasterChef, le pagelle: Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia ma quanto parli? (3) La meravigliosa scoperta del dottor Lee (10)....; MasterChef, le pagelle: Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia, ma quanto parli? (3) La meravigliosa scoperta del dottor Lee....

MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3): Chi è stato eliminato - Siamo al giro di boa, il cerchio si stringe e il livello si alza. msn.com