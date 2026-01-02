MasterChef le pagelle | Carlotta è la nuova Kassandra 7 Barbieri l' imbianchino 4 Dorella ci prova con Cannavacciuolo 5 Chi è stato eliminato

Ecco le pagelle della nuova puntata di MasterChef, trasmessa a Capodanno. Carlotta si distingue con un 7, mentre Barbieri riceve un 4 e Dorella si confronta con Cannavacciuolo ottenendo un 5. La serata ha visto anche l’eliminazione di uno dei concorrenti. La sfida tra aspiranti chef si è svolta nella Masterclass, con la supervisione della chef Chiara Pavan, offrendo momenti di confronto e crescita professionale.

MasterChef, le pagelle: Dottor Lee già favorito (8), Dorella ci prova con Cannavacciuolo (5), la giacca da imbianchino di Barbieri (4) Gli eliminati - Gli aspiranti cuochi tornano a sfidarsi nella Masterclass e ritrovano la chef Chiara Pavan, che li aveva valutati durante ... msn.com

MasterChef, le pagelle: Carlotta senza equilibrio (5), Jonny principiante (4), Irene Speedy Gonzales (7). Katia e Giuliana? Disastrose (3) - MasterChef Italia decolla nel giorno di Natale, con la puntata dello show Sky Original prodotto da Endemol che trasforma il 25 dicembre 2025 in una maratona culinaria. msn.com

MasterChef non si ferma neanche a Natale, e ovviamente non ci fermiamo neanche noi con le Pagelle. Abbiamo votato e giudicato tutti i 20 concorrenti: solo 5 insufficienze, per ora. E abbiamo già trovato le due villain dell'edizione. Sono pronte le nostre Pagel - facebook.com facebook

MasterChef 15, le pagelle della prima masterclass: la carica dei Matteo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.