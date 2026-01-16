Marinozzi analizza Luis Henrique e spiega | Non è un esterno offensivo Quest’anno ha questi numeri Non è come Dumfries ecco in cosa è utile

Marinozzi esamina le caratteristiche di Luis Henrique, chiarendo che non si tratta di un esterno offensivo tradizionale. Analizzando i dati di questa stagione, evidenzia le sue peculiarità rispetto ad altri come Dumfries, spiegando in che modo può essere utile alla squadra. L’approfondimento offre una visione oggettiva delle sue capacità, contribuendo a comprendere meglio il ruolo e le potenzialità del giocatore.

Inter News 24 Marinozzi ha analizzato dati e caratteristiche di Luis Henrique ed ha spiegato al pubblico quali sono secondo lui le sue qualità. Andrea Marinozzi, sui social, ha analizzato il ruolo e l’evoluzione di Luis Henrique nell’Inter di Cristian Chivu, soffermandosi su caratteristiche, limiti e reale utilità del brasiliano. Dopo un avvio non semplice, Luis Henrique sta trovando spazio e continuità nell’Inter, soprattutto in attesa del rientro di Denzel Dumfries. Sul rendimento dell’esterno brasiliano si è espresso Andrea Marinozzi, che ha proposto una lettura tecnica precisa, chiarendo cosa il giocatore sia – e cosa non sia – all’interno del sistema nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

