La vittoria per 4-0 con il Como è passata in archivio e per l’Inter è tempo di godersi questo fine settimana. I nerazzurri sono riusciti a mettere al tappeto una squadra ostica, che sta disputando una stagione da assoluta protagonista. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, come dimostrato nell’arco delle ultime uscite. Il focus si sposta ora sull’impegno in Champions League, più nello specifico sulla gara con il Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita da non sbagliare, contro un cliente che sta vivendo una stagione complicata sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, primo assist per Luis Henrique: Chivu scopre il suo esterno