Inter primo assist per Luis Henrique | Chivu scopre il suo esterno

Forzainter.eu | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria per 4-0 con il Como è passata in archivio e per l’Inter è tempo di godersi questo fine settimana. I nerazzurri sono riusciti a mettere al tappeto una squadra ostica, che sta disputando una stagione da assoluta protagonista. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, come dimostrato nell’arco delle ultime uscite. Il focus si sposta ora sull’impegno in Champions League, più nello specifico sulla gara con il Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita da non sbagliare, contro un cliente che sta vivendo una stagione complicata sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter primo assist luisInter-Como 4-0, le pagelle: Lautaro (7,5) scatenato, Luis Henrique (7,5) primo assist, Nico Paz (5) non si accende, Calhanoglu (6,5) goleador - 0 il Como a San Siro e si riprende, almeno per una notte, la vetta della classifica, in attesa che giochino Napoli e ... Lo riporta msn.com

Pagelle Inter-Como: Luis Henrique si prende la scena. Nico Paz non brilla, ma combatte. Chivu e Fabregas... - Ecco voti e giudizi di tutti i protagonisti dopo la sfida valida per la 14ª giornata di Serie A ... tuttosport.com scrive

inter primo assist luisL'Inter scopre anche Luis Henrique: prestazione solida e primo assist in Serie A - L'esterno brasiliano ha brillato alla prima da titolare a San Siro: 77 minuti di livello e grande giocata in occasione del vantaggio targato Lautaro. Scrive msn.com

